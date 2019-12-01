AGRICULTURA encabeza el primer embarque de carne de cerdo mexicana hacia Filipinas

Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) encabezó el banderazo de salida del primer embarque de productos porcinos con destino a Filipinas, como resultado de la estrategia del Gobierno de México para la diversificación comercial y el fortalecimiento de la producción agroalimentaria.

El envío comprendió un cargamento de 22 toneladas de grasa de cerdo, provenientes del establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) número 712 de la Comercializadora Porcícola Mexicana (Kekén), ubicado en Tixpéhual, Yucatán, desde donde partió rumbo al puerto de Progreso para iniciar su travesía marítima hacia el puerto de Manila Norte.

Este acontecimiento colocó a Yucatán como el primer estado mexicano en exportar carne de cerdo a Filipinas —un país con 114 millones de habitantes y un consumo previsto de este producto de 1.90 millones de toneladas para 2027— y reforzó la presencia de México en la región Asia-Pacífico.

Lo anterior fue posible luego de que la autoridad sanitaria filipina otorgara el reconocimiento oficial al sistema de inspección de la carne mexicano, con lo que habilitó el acceso inmediato no solo a la grasa de cerdo, sino a un abanico de exportación que abarca carne, vísceras y despojos comestibles de bovino y porcino de los establecimientos TIF autorizados.

En representación de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, el subsecretario Ulises Mejía Haro señaló que este embarque representa un avance para la industria porcícola nacional y refleja la confianza internacional en la calidad e inocuidad de los productos agroalimentarios del país.

Durante la ceremonia, el subsecretario federal recordó que las primeras gestiones para acceder al mercado filipino comenzaron en 2017, lo que implicó años de trabajo técnico y coordinación entre los gobiernos de México y de Yucatán, las y los productores y la iniciativa privada.

En su oportunidad, el director general de Kekén, Claudio Freixes Catalán, destacó la relevancia estratégica del comercio exterior para la compañía. “La exportación, que para esta compañía representa solo el 30 por ciento de las ventas, es oxígeno puro para ser más competitivos en el 70 por ciento de la carne que vendemos a nivel nacional con la misma calidad de exportación”.

Asimismo, el subdirector comercial de Kekén, Luis Alberto Monarres Miranda, reconoció el trabajo institucional previo para concretar este hito. “Agradezco especialmente el apoyo y entusiasmo de la secretaria de Agricultura, Columba López, quien fue clave para la apertura de este mercado desde que iniciamos con una misión comercial-gubernamental”.

“México tiene una porcicultura que puede competir, que puede cumplir con las exigencias de los mercados internacionales y que tiene muchísimo que ofrecer al mundo”, expresó Monarres Miranda.

Cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) muestran que Yucatán se posicionó como la cuarta entidad productora de carne de cerdo en México durante 2025, al registrar una producción de 243 mil 169 toneladas. Este volumen representó 11.47 por ciento de la producción nacional, lo que reflejó la relevancia de esta actividad dentro del sector agroalimentario del país.

En comparación con 2024, cuando la entidad produjo 241 mil 488 toneladas, la producción porcina de Yucatán aumentó en mil 681 toneladas, equivalente a un crecimiento anual de 0.7 por ciento.

En términos económicos, la producción ascendió a 18 mil 426 millones de pesos en 2025 y, con ello, Yucatán también se colocó en el cuarto lugar nacional en este indicador.

En la actualidad, México cuenta con 443 establecimientos certificados TIF en 29 entidades federativas, de los cuales 149 están autorizados para exportar. Esta infraestructura contribuye a asegurar la calidad e inocuidad de los productos cárnicos mexicanos —con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)— y a fortalecer las condiciones para su comercialización en mercados internacionales.

En el evento también estuvieron presentes el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena; el coordinador de Asuntos Internacionales de AGRICULTURA, Santiago Ruy Sánchez de Orellana; el secretario de Desarrollo Rural del estado, Edgardo Medina Rodríguez, y el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso (ASIPONA).