Ceci Flores pide ayuda a "El Chapo" para localizar a su hijo Alejandro, desaparecido desde 2015

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:39:56

Hermosillo, Sonora, a 21 de abril 2026.- La activista Ceci Flores publicó una carta enviada al líder criminal Joaquín Guzmán Loera, en la que le pide ayuda para localizar a su hijo Alejandro Guadalupe, quien está desaparecido desde el 2015.

En la misiva, la fundadora del movimiento Madres Buscadoras Sonora, apela a la “empatía” de “El Chapo”, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

En ese sentido, Flores indicó que decidió escribirle la carta, al entrarse de que el fundador del Cártel de Sinaloa solicitó al juez Brian Cogan, mejores condiciones de vida, por lo que le pide ser “solidario, empático y sensible” con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

“Le suplico que nos diga dónde están, que nos ayude a recuperarlos”, la activista en el texto escrito a mano.

En la carta, la madre buscadora asegura que su hijo fue privado de la libertad por un grupo de hombres presuntamente vinculados al cártel que encabezaba Guzmán Loera.

"Las personas que se llevaron a Alejandro trabajaban para el cartel del Chapo en el 2015. A mi hijo se lo llevó 'El Chava', 'El Chato' y 'El Mudo' y al menos diez personas más y ellos refieren que trabajan para él", aseguró.

Cabe señalar que Alejandro Guadalupe Islas Flores desapareció el 30 de octubre de 2015, cuando tenía 21 años, en la carretera de Juan José Ríos, Sinaloa, mientras se dirigía a su trabajo en Los Mochis.

Ceci Flores refiere en la misiva que es con “miedo, pero con amor”, que ha dedicado más de una década a buscarlo.