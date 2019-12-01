Agresor de Manzo pudo ser menor de edad; hecho fue planeado: Torres Piña

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 09:57:10

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2025.- El autor material del atentado en que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, pudo haber sido menor de edad, así lo confirmó Carlos Torres Piña, Fiscal general de Michoacán (FGE); recalcó que el hecho es atribuido al crimen organizado y habria sido planeado.

En conferencia de prensa, el Fiscal de Michoacán señaló que aún no se ha logrado identificar al agresor del edil, sin embargo, los estudios forenses que se realizaron al hechor material (quien fue abatido segundos después de su ataque) revelan que tendría entre 17 y 19 años de edad.

Agregó que han enviado al Instituto Nacional Electoral (INE) la información de la posible identidad física del agresor, aunque el instituto contestó que, probablemente por ser fin de semana, no había datos al momento, lo que también podría confirmar que el masculino tenía menos de 18 años o no contaba con una identificación.

Enfatizó que hasta el momento no ha sido reclamado el cuerpo del autor material.

Torres Piña subrayó que los estudios realizados al abatido dieron positivo a anfetaminas y marihuana, además de ser positivo a radizonato de sodio, se presume que disparo siete veces en contra del edil, una de las detonaciones le ocasionó la muerte, el cual fue realizado en el tórax a la altura del abdomen.

Apuntó que el arma decomisada está vinculada a otros dos hechos delictivos ocurridos en el mes de octubre.