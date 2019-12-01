Afirma Sheinbaum que no habrá intervención militar de EU en México

Afirma Sheinbaum que no habrá intervención militar de EU en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 21:58:44
Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no realizarán una operación en territorio mexicano.

Asimismo, dijo que el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump entiende la relación de cooperación y colaboración para poder combatir a los grupos delictivos que operan en México.

“No va a ocurrir. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, él ha sugerido en varias ocasiones ‘les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México o lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’, pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, nos pueden ayudar con informar que ellos tengan, pero nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero y ellos entendieron”, expresó la jefa del Ejecutivo.

Cabe resaltar que Trump aseguró durante una entrevista que no descartaba ataques contra el crimen organizado en territorio nacional, debido a que ya han causado muchas muertes por el tráfico de drogas a Estados Unidos.

La mandataria mexicana refirió que tras estas declaraciones, la Embajada de Estados Unidos en México aseveró que no habrá tal ataque, a excepción de que haya una solicitud por parte de las autoridades.

 

 

 

