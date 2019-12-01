Afirma Sheinbaum no estar de acuerdo en postulación de Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas

Afirma Sheinbaum no estar de acuerdo en postulación de Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 14:38:46
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que no está de acuerdo con que el senador de Morena, Saúl Monreal, quiera buscar la gubernatura de Zacatecas.

Además, dijo que con su reforma contra el nepotismo y el acuerdo de Morena, es justamente para evitar el nepotismo en la lección del 2027.

“No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo. Por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa. En que en la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador”, enfatizó la mandataria mexicana.

Asimismo, dijo que la intención de Saúl Monreal sí corresponde al nepotismo.

“Nepotismo es esencialmente cuando un familiar contrata a su otro familiar en el gobierno, o en este caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto que, pues, porque puede haber influencias de la persona en otra, y además no se abren oportunidades para otras personas que quieran participar”.

Cabe señalar que el senador Saúl Monreal, aseguró que desea participar en e el proceso de la contienda por Zacatecas y que en caso de que Morena se la prohíba, buscará hacerlo con el PT y el Verde Ecologista.

