Afirma presidente de la SCJN que está dispuesto a utilizar el transporte público, tras la polémica por la compra de camionetas blindadas

Ciudad de México, a 26 de enero de 2026.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que está dispuesto a utilizar el transporte público, incluido el Metro, como parte de los lineamientos de austeridad de su administración, luego de la controversia por la compra de camionetas blindadas.

“Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad; y yo, en lo personal, puedo andar hasta en Metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas, pero no somos de otro corte, no somos de otro talante que necesitemos a fuerza viajar en equis o ye condiciones, estamos dispuestos a andar como cualquiera de ustedes”, expresó.

Este lunes, la SCJN ofreció una conferencia para detallar el destino de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, cuya adquisición fue confirmada la semana pasada y que desató críticas en medios de comunicación y redes sociales. Ante ello, Aguilar Ortiz informó que se acordó que las y los ministros del Pleno no harán uso de dichas unidades.

“En diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos; afortunadamente no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras, y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas.Entendemos el cuestionamiento que se está haciendo, yo sí quisiera dejar claro que seguridad no implica lujo, seguridad no implica asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario", explicó.

Asimismo, señaló que las unidades serían reasignadas a magistrados y jueces, principalmente del ámbito penal, que se enfrentan mayores riesgos por el desempeño de sus funciones.

“Ahora, el destino de los vehículos; hemos estado evaluando con el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ) la solución más viable.

La institución, todo el Poder Judicial, requiere de estos vehículos para el conjunto de jueces que están en una situación de mayor riesgo, y la decisión muy seguramente va a ser esa, reconducir estos vehículos, ponerlos a disposición de estos juzgadores, esa va a ser la solución más viable, porque la institución lo requiere", indicó.

Finalmente, el ministro presidente aclaró que cada unidad tuvo un costo aproximado de 2.4 millones de pesos, y no superior a los 3 millones como se difundió, además de desmentir que los vehículos hayan sido emplacados en el estado de Morelos.