Aeroméxico evalúa ampliar sus vuelos a EU tras decisión de Washington

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 19:08:46

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2026.- La eliminación de las restricciones impuestas por Estados Unidos a las aerolíneas mexicanas abrió nuevas posibilidades de expansión para Aeroméxico, que analiza incorporar vuelos y aumentar frecuencias hacia el país vecino desde los principales aeropuertos de la capital mexicana.

Ricardo Sánchez, director financiero de la compañía, señaló que la aerolínea estudia alternativas para incrementar su capacidad en el mercado estadounidense, luego de que las limitaciones que frenaban la apertura de nuevas rutas fueran revocadas.

La decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos permite nuevamente a las empresas mexicanas establecer nuevos servicios desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con el directivo, Aeroméxico cuenta con aeronaves disponibles para respaldar una posible expansión. Parte de esta capacidad proviene de contratos de arrendamiento obtenidos durante su proceso de reestructuración financiera, con tarifas inferiores a las que actualmente prevalecen en el mercado.

La compañía también busca aprovechar mejor los recursos con los que cuenta para incrementar la rentabilidad de sus operaciones, sin dejar de lado sus objetivos de reducir el endeudamiento.

El nuevo escenario se presenta en un momento en que la competencia dentro del sector aéreo mexicano podría intensificarse, ante la posible fusión de Volaris y Viva Aerobus, una operación que, de concretarse, podría generar mayores presiones competitivas tanto en rutas nacionales como internacionales.