Advierten por formación de posible ciclón en el Pacífico mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:03:57

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por la formación de un posible ciclón tropical en la región del Pacífico mexicano.

Según un comunicado del órgano dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la zona de baja presión tiene un 90 por ciento de probabilidad de formar un ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Asimismo, indicó que se localiza a 145 kilómetros al suroeste de Lagunas de Chacahua, en el estado de Oaxaca y a 255 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y tiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

El Meteorológico Nacional dio a conocer su pronóstico de lluvias para este jueves 11 de septiembre de 2025: