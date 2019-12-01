Acusan al futbolista zamorano Luis Ángel Malagón por adeudar más de 2 millones de una Porsche a empresario de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:12:32

Zamora, Mich., a 23 de marzo de 2026.— El portero del Club América y de la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, vuelve a colocarse en el centro de la polémica, luego de que trascendiera un presunto adeudo superior a dos millones de pesospor la compra de una camioneta Porsche adquirida a un empresario michoacano.

De acuerdo con la versión difundida por el propio vendedor, el arquero originario de Zamora, Michoacán, habría adquirido el vehículo de lujo en noviembre del año pasado, pero hasta la fecha no se habría concretado el pago correspondiente.

Según el señalamiento, el empresario intentó en repetidas ocasiones contactar al futbolista para resolver el pendiente económico; sin embargo, afirma que las llamadas no han sido respondidas y que tampoco ha existido comunicación para acordar la liquidación del adeudo.

El monto reclamado superaría los dos millones de pesos, cifra que correspondería al valor de la camioneta Porsche entregada al guardameta americanista.

La situación ha generado comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios han retomado la frase popular: “Si tienes para el whisky, tienes para los hielos”, en alusión al elevado nivel de vida que suelen tener las figuras del futbol profesional.

Hasta el momento, Luis Ángel Malagón ni el Club América han emitido una postura oficial sobre el señalamiento.

El caso ocurre en un momento particularmente mediático para el portero michoacano, quien recientemente ha estado bajo el reflector por su situación deportiva rumbo a la Selección Nacional de México, lo que ha intensificado el debate en redes sociales bajo la etiqueta #PagaMalagón.

Por ahora, el supuesto adeudo permanece como un señalamiento público, a la espera de que alguna de las partes confirme, aclare o desmienta los hechos.