Acuerdan SETRAN y transportistas agenda de trabajo para mejorar el servicio en ciudades medias de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 16:25:39

Guadalajara, Jalisco, 24 de enero de 2025.- En seguimiento al análisis de las oportunidades de mejora en el servicio de transporte público, en las ciudades medias de Jalisco como Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán El Grande, Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte (SETRAN), se reunió con empresarios transportistas y diputados del Congreso del Estado.

Si bien cada ciudad tiene particularidades y condiciones específicas, de este encuentro se desprendieron compromisos generales, como presentar cada uno sus planes de mejora del servicio para la incorporación de nuevas unidades, mejorar la frecuencia de paso y las condiciones laborales y salariales de los conductores.

En la reunión participaron transportistas de Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán El Grande, así como los diputados Julio César Hurtado Luna, Representante del Distrito 2, y Alejandro Barragán Sánchez, Representante del Distrito 19.

Entre los empresarios transportistas estuvieron Miguel y Alejandro Romo, de la empresa TURLAGOS, Isabel Reyes, de Transporte UNLA, Alfonso Gómez Aceves, de TEPABUS, Mario Alberto Sánchez, de la empresa CAZEV, y Jesús Ochoa, de Transportes Urbanos Ochoa.

Por parte de la SETRAN asistieron Mariana Bulos Rodríguez, Directora General de Transporte Público, y Miguel Ángel Sánchez de Santiago, Director de Transporte de Pasajeros.