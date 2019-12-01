Acuerdan comunidades escolares de Atarjea proteger la salud de estudiantes durante temporada invernal

Atarjea, Gto. 12 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG, atiende la encomienda de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de recorrer los 46 municipios del estado para estar cerca de las comunidades escolares,  conocer de primera mano sus necesidades y ofrecer soluciones que transformen y mejoren el entorno escolar.

Bajo la premisa de “Menos Ventanillas más ciudadanía”, el Secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez realizó una gira  por escuelas de Atarjea, uno de los municipios más lejanos del estado, enclavado en el corazón de la Sierra Gorda, con el fin de visitar planteles, dialogar con las comunidades escolares y fortalecer la calidad educativa, promoviendo un gobierno más humano, ágil y cercano.

Una de las prioridades que se trataron  en cada centro escolar con directivos,  docentes, madres y padres de familia fue el reforzar la protección de las niñas, niños,  adolescentes y jóvenes durante la temporada invernal,  especialmente en esta región donde se registran bajas temperaturas.

El Secretario de Educación recibió además solicitudes de infraestructura educativa, las cuales se gestionarán para su atención.

En compañía de Guadalupe Valenzuela Ríos, Subsecretaria de Educación básica, del Delegado Regional II, Héctor Teodoro Montes Estrada y del Presidente Municipal de Atarjea, José Luis Rivas Loyola, el titular de la SEG acudió primero al preescolar unitario Juan de la Barrera, de cabecera municipal, donde, con satisfacción se constató el desarrollo de habilidades pre-lectoras que son la base para aprender a leer a tiempo: conciencia fonológica, reconocimiento de letras y números, comprensión de narrativas y gusto por los libros, de las niñas y niños que reciben un excelente servicio educativo, con la guía de la comprometida maestra y directora encargada, Guillermina Sánchez Gutiérrez.

