Activan primera alerta amarilla por frío en seis alcaldías de CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 17:31:07

Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.- La Ciudad de México tendrá su primer descenso importante de temperatura de la temporada, por lo que Protección Civil activó la alerta amarilla en seis alcaldías, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada de este domingo 18 de octubre.

Las zonas donde se prevé más frío son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las temperaturas más bajas podrían registrarse entre las 04:00 y las 06:00 horas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron abrigarse con varias capas de ropa, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y tomar suficiente agua. También pidieron consumir frutas y verduras, lavarse las manos con frecuencia y acudir al médico si se presenta algún malestar.

Además, se pidió mantener ventiladas las viviendas donde se utilicen calentadores o chimeneas, así como proteger a las mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie. En caso de emergencia, la población puede llamar al 911, a Locatel al 5658 1111 o a Protección Civil al 55 5683 2222.