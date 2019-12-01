Activan Plan DN-III en Michoacán ante paso de 'Simon'; despliegan más de mil 800 militares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 07:19:51

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 10 de octubre 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), activó el Plan DN-III en el estado de Michoacán, ante el paso del huracán ‘Simon’, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

En ese sentido, las Comandancias de la XII Región Militar y la 43/a. Zona Militar informaron que el personal realiza recorridos en zonas de riesgo, difunde medidas preventivas y rutas de evacuación, además de retirar árboles caídos que obstruyen vialidades en Lázaro Cárdenas.

“Se exhorta a la población civil a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades”, indicaron las dirigencias castrenses a través de redes sociales.

Igualmente, detallaron que para las labores de emergencia cuentan con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que pueden funcionar como ambulancias aéreas y realizar evacuaciones, así como personal médico del Hospital Militar de Zona en Apatzingán.

Además, se desplegaron mil 815 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre.

Por último, se dio a conocer que las autoridades disponen de más de 11 mil despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y cerca de dos millones de litros de agua embotellada, entre otros suministros para apoyar a la población afectada.