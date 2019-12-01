Activan Plan DN-III en Acapulco, ante paso de 'Simón'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 07:45:09

Acapulco, Guerrero, a 9 de octubre 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III en Acapulco, Guerrero, ante las afectaciones que dejó el huracán ‘Simón’, en las últimas horas.

De acuerdo con un comunicado oficial, los uniformados brindan a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados en calles inundadas, realizan labores para agilizar el tránsito y colaboran en la limpieza de basura arrastrada por las corrientes de agua.

Igualmente, habilitaron unidades de transporte de personal con capacidad de 6.5 toneladas para trasladar a habitantes hacia zonas seguras.

Además, la dependencia federal indicó que el operativo de prevención contempla recorridos de vigilancia, auxilio vial, monitoreo de los niveles de agua y atención a personas en situación vulnerable.

Por último, se mencionó que las acciones se realizan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, ante las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones en la zona turística y distintas colonias del puerto.