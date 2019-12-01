Acosa un hombre a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 18:02:13

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue acosada la tarde de este martes por un hombre.

Los hechos se registraron, cuando la mandataria federal se detuvo a saludar a unas personas en el Centro Histórico, cuando iba de camino a un evento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo a un video que circula en redes sociales, un hombre se acercó a la jefa del Ejecutivo, la abrazó por la espalda, e intentó besarle el cuello.

Su personal de seguridad, inmediatamente reaccionó para quitar al sujeto, pero este intentó abrazarla nuevamente, por lo que Sheinbaum Pardo se vio nerviosa e incómoda ante la situación.

“Nos tomamos la foto, no te preocupes”, le respondió la presidenta al hombre, quien aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol.