Se mantienen operativos en Lázaro Cárdenas, Michoacán para prevenir accidentes viales por consumo de bebidas alcohólicas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 11:17:56
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de diciembre 2025.- Se mantuvo el operativo del alcoholímetro en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán para prevenir y disminuir accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol.

Durante la jornada se aplicaron 38 pruebas, de las cuales 17 resultaron positivas y 20 negativas.

Por lo anterior, 17 conductores fueron remitidos ante la autoridad correspondiente y uno mas por faltas a la moral, además de que 16 vehículos fueron enviados al corralón.

Los operativos son encabezados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, y la Guardia Civil.

