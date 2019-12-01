Accidente en área de juegos deja a mujer con severas lesiones en la Ciudad de México

Accidente en área de juegos deja a mujer con severas lesiones en la Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 18:26:00
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Ciudad de México, 5 de abril de 2026.- Una mujer identificada como Itzamara denunció públicamente el accidente que sufrió en un área recreativa infantil dentro de una plaza comercial, el cual le provocó lesiones de consideración y un proceso de recuperación prolongado.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril, cuando ingresó a una zona de juegos conocida como “Jelly World”, tras pagar una cuota de acceso. La mujer acompañaba a su bebé de 10 meses, en cumplimiento de una regla que establece que menores de cuatro años deben estar bajo supervisión de un adulto.

Según relató, al utilizar una resbaladilla, la inclinación de la estructura y las condiciones del área de frenado —que presuntamente contaba con colchonetas improvisadas— provocaron que su pie quedara atorado al final del recorrido, ocasionando una caída que fue captada en video.

La afectada también señaló presuntas irregularidades en la atención posterior al incidente, al asegurar que el personal del lugar no contaba con equipo adecuado para primeros auxilios y que, en un inicio, se minimizó la gravedad de la lesión.

Posteriormente, tras ser trasladada a un hospital, estudios médicos confirmaron múltiples fracturas en la pierna, lo que derivó en una intervención quirúrgica en la que se le colocaron placas metálicas y tornillos.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde la víctima compartió imágenes y su experiencia. Por su parte, la administración del centro comercial emitió un breve posicionamiento en el que lamentó lo ocurrido e invitó a la afectada a establecer contacto para dar seguimiento al caso.

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