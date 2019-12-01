Acabar con la extorsión, objetivo de seguridad en Michoacán, sostiene Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- El principal objetivo del Gobierno de México es erradicar la extorsión en Michoacán, reveló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; enfatizó que si bien se trabaja en construir la paz y la justicia, acabar con ese delito es la instrucción prioritaria al gabinete de seguridad.

En conferencia de prensa desde Michoacán, la mandataria mexicana recalcó que durante sus recorridos, en algunos lugares o municipios de la entidad, lo que más se da el delito de extorsión y es también lo que más pide la ciudadanía. Recalcó que se da seguimiento a la disminución de homicidios que hay en la entidad.

“Ha habido muchas detenciones del Estado y también de gabinete de seguridad, pero la instrucción que he dado nos concentremos en erradicar la extorsión”.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó, en Michoacán hay un despliegue cercano a los 10 mil elementos del Ejército así como de la Guardia Nacional para colaborar en territorio michoacano con las autoridades estatales.

También, dijo, hay tres helicópteros, una aeronave de carga, drones, así como equipo tecnológico para la localización de minas, además del trabajo de coordinación con los mandos territoriales adyacentes con el objetivo de crear condiciones de seguridad para la población.