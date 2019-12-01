Abre SSPC convocatoria 2026 para integrarse al Servicio de Protección Federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 17:40:34

Ciudad de México, a 12 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene vigente la convocatoria 2026 para incorporar nuevos elementos al Servicio de Protección Federal (SPF), dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en formar parte de la corporación encargada de resguardar personas, instalaciones y bienes del Gobierno de México.

Las vacantes son para desempeñarse como guardias especializados en labores de protección, custodia, vigilancia y seguridad en dependencias de la Administración Pública Federal, órganos de los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos e instituciones que requieran estos servicios.

Entre los beneficios que ofrece la institución destacan un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos, además de prestaciones superiores a las establecidas por la ley, como seguro médico por riesgo, seguro de vida, seguridad social, acceso a crédito hipotecario, 20 días de vacaciones al año, aguinaldo, prima vacacional, vales de despensa, licencias de maternidad y paternidad, así como programas de capacitación y certificaciones nacionales e internacionales.

Para participar en el proceso de selección es necesario contar con estudios mínimos de secundaria, medir al menos 1.50 metros en el caso de las mujeres y 1.60 metros para los hombres, acreditar buen estado de salud física y mental, además de tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país.

Los aspirantes también deberán presentar documentación como identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, comprobante del último grado de estudios, constancia de situación fiscal actualizada, referencias personales, fotografía tamaño infantil y, en el caso de los hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. Los requisitos completos pueden consultarse en el portal oficial de la convocatoria.

Las jornadas de reclutamiento comenzarán el 13 de julio en Tizayuca, Hidalgo, y continuarán el 14 de julio en Mérida, Yucatán. Posteriormente se realizarán en distintos municipios y ciudades de la Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala y Veracruz durante el resto del mes.

Además, las personas interesadas pueden acudir de manera permanente a las oficinas de reclutamiento del Servicio de Protección Federal, ubicadas en Avenida Miguel Ángel de Quevedo número 915, esquina con Oceanía, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La SSPC señaló que esta convocatoria busca fortalecer las filas del Servicio de Protección Federal y brindar a los nuevos integrantes la oportunidad de desarrollar una carrera profesional dentro de una corporación dedicada a la protección y seguridad de instituciones públicas en el país.