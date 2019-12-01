Abandonan otro bebé en la Ciudad de México, ahora en el Metro; es el segundo en menos de 24 horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 11:51:15
Ciudad de México, 25 de agosto del 2025.- En menos de un día, se registró un nuevo caso de abandono infantil en la Ciudad de México, ya que durante la mañana del lunes fue hallado un recién nacido dentro de los baños públicos de la estación UAM-I, de la Línea 8 del Metro.

De acuerdo con reportes de la policía capitalina, elementos en recorrido de vigilancia recibieron una alerta del C2 Oriente por el llanto de un bebé en aparente estado de abandono.

Al ingresar a los sanitarios, encontraron al pequeño recostado en el piso y envuelto en una cobija.

Uno de los oficiales lo cubrió con su chamarra y lo trasladó de inmediato en una patrulla a un hospital para que recibiera atención médica.

Las autoridades revisaron las cámaras de videovigilancia para intentar localizar a los responsables, mientras que el caso ya fue turnado al Ministerio Público.

El hecho ocurre apenas un día después de que otro bebé, de cuatro meses de edad, fuera abandonado en calles de Tacubaya. En dicho caso, la pareja presuntamente responsable fue detenida por la policía.

