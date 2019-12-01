Abandonan a recién nacida en calles de Durango; la encuentran aún con restos de placenta

Abandonan a recién nacida en calles de Durango; la encuentran aún con restos de placenta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 08:40:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Durango, Durango a 01 de noviembre de  2026.– Una recién nacida fue localizada abandonada en plena vía pública, cubierta únicamente con una sudadera y todavía con residuos de placenta, en la colonia Jalisco de la ciudad de Durango.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este sábado, luego de que se recibiera un reporte al número de emergencias 911 sobre la presencia de una bebé en la calle San Juan de Dios, cerca de Bahía de Banderas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la pequeña al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con el reporte médico, la bebé pesa 2.8 kilogramos y mide 50 centímetros. Aunque presentó temperatura corporal baja, acrocianosis y algunos hematomas posiblemente relacionados con el parto, su estado de salud fue reportado como estable.

La pequeña permanecerá hospitalizada en el área de Neonatología, donde se le practicarán estudios para descartar posibles infecciones.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes la dejaron abandonada. La Fiscalía estatal realizará las investigaciones correspondientes.

Más información de la categoria
Fatal choque en la autopista de Occidente deja dos hombres sin vida en Michoacán
Ataque armado deja a dos jóvenes heridos en Celaya, Guanajuato
Choque de motos deja un herido en Zamora, Michoacán
Agreden a velador en Zamora, Michoacán; resultó herido
Más información de la categoria
Uruapan, Michoacán: Lo amenazaron, lo mataron tras entrevistar a Carlos Manzo y el crimen contra el periodista Mauricio Solís, el primero de la era Sheinbaum, sigue sin respuestas 
Michoacán: Habitantes de San Fernando, Apatzingán, pasan la noche con temor tras enfrentamiento armado
Profeco vigilará precios durante el fin de semana de Día de Muertos en Pátzcuaro
Michoacán invita a recorrer Pátzcuaro y sus comunidades en esta Noche de Muertos