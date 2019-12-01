Abandonan a recién nacida en calles de Durango; la encuentran aún con restos de placenta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 08:40:43

Durango, Durango a 01 de noviembre de 2026.– Una recién nacida fue localizada abandonada en plena vía pública, cubierta únicamente con una sudadera y todavía con residuos de placenta, en la colonia Jalisco de la ciudad de Durango.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este sábado, luego de que se recibiera un reporte al número de emergencias 911 sobre la presencia de una bebé en la calle San Juan de Dios, cerca de Bahía de Banderas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la pequeña al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con el reporte médico, la bebé pesa 2.8 kilogramos y mide 50 centímetros. Aunque presentó temperatura corporal baja, acrocianosis y algunos hematomas posiblemente relacionados con el parto, su estado de salud fue reportado como estable.

La pequeña permanecerá hospitalizada en el área de Neonatología, donde se le practicarán estudios para descartar posibles infecciones.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes la dejaron abandonada. La Fiscalía estatal realizará las investigaciones correspondientes.