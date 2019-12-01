Abandonan a adulta mayor en taquería de Tijuana; autoridades buscan al hombre que la acompañaba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 09:41:33

Tijuana, Baja California, 15 de noviembre de 2026.- Una mujer adulta mayor que utiliza silla de ruedas fue abandonada en una taquería de la zona Centro de Tijuana, luego de que el hombre que la acompañaba le dijo que acudiría a una tienda cercana, pero nunca regresó.

Los hechos ocurrieron el viernes 13 de noviembre, cuando el sujeto llegó al establecimiento con la mujer y permaneció con ella durante un tiempo. Posteriormente, comentó que saldría a comprar algunos artículos; sin embargo, pasaron las horas y no volvió.

Al percatarse de que la adulta mayor seguía sola, una persona solicitó apoyo a través del número de emergencias 911. Policías municipales acudieron al lugar y solicitaron la intervención del Escuadrón Violeta.

Agentes de esta unidad entrevistaron a la mujer para conocer lo sucedido y, posteriormente, la trasladaron a un sitio seguro donde pudiera recibir atención y cuidados.

Hasta el momento, se desconoce qué relación tenía el hombre con la adulta mayor y las autoridades no han informado sobre su localización. Las diligencias correspondientes continúan para esclarecer el caso.