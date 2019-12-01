A un año del asesinato de Carlos Manzo: 34 detenidos, 90% de avance y aún hay cabos sueltos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 09:04:55

Uruapan, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.– A doce meses del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido durante el Festival de las Velas en Uruapan, la investigación registra 34 personas detenidas y un avance del 90 por ciento, de acuerdo con el balance presentado por las autoridades. Sin embargo, todavía existen órdenes de aprehensión pendientes y aspectos del crimen que falta esclarecer.

La noche del 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente municipal fue atacado a balazos mientras participaba en las celebraciones del Día de Muertos, en la Plaza Morelos, frente a decenas de asistentes y en presencia de su familia. El presunto agresor material, un adolescente de 17 años, fue abatido por los escoltas del alcalde.

A partir de ese momento, las investigaciones permitieron reconstruir parte de la operación criminal y detectar una presunta estructura de participantes que habría intervenido en la vigilancia, planeación y ejecución del atentado.

34 detenidos y dos señalados como presuntos autores intelectuales

Entre los principales avances destaca la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio, así como de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como uno de los operadores en la planeación y coordinación del ataque.

Las indagatorias también identificaron un grupo de mensajería cifrada que presuntamente era utilizado para compartir información sobre los movimientos de Manzo y coordinar acciones relacionadas con el atentado.

La principal línea de investigación apunta a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas por el entonces alcalde, particularmente por la detención de René “N”, alias El Rino, identificado como presunto integrante de una estructura criminal.

Entre las personas detenidas también se encuentran siete escoltas del exalcalde, investigados por su probable responsabilidad por omisión, así como Alexis “N”, alias El Brilloso, y Christian “N”, alias El Vikingo, señalados por su presunta participación en la filtración de información y coordinación del atentado.

La investigación alcanzó al círculo cercano del exalcalde

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que las indagatorias no se limitaron a identificar a los presuntos responsables materiales y operadores criminales, sino que también alcanzaron a personas que formaban parte del entorno cercano de Carlos Manzo.

El 29 de octubre fue detenida Rosa Alejandra Vargas Rauda, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La funcionaria es madre de Alejandro Flores Vargas, alias El Macas, uno de los escoltas detenidos, y tía de Alexis y Christian Medina García, conocidos como El Brilloso y El Vikingo, respectivamente.

Con esta captura, el número de personas detenidas relacionadas con las investigaciones llegó a 34.

¿Qué falta por esclarecer?

Pese a los avances reportados por la Fiscalía General del Estado, todavía existen diligencias relevantes para completar la investigación.

Entre los pendientes se encuentra la localización de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, contra quien existe una orden de aprehensión. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos por información que permita dar con su paradero.

Otro punto pendiente está relacionado con los teléfonos celulares del exalcalde, que permanecen en poder de su viuda, Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan. La Fiscalía busca obtener los dispositivos para realizar los análisis correspondientes, mientras que Quiroz ha manifestado desconfianza respecto al manejo de la información que contienen.

Las autoridades también mantienen abiertas las investigaciones para determinar todas las responsabilidades de quienes presuntamente participaron en el homicidio.

Un expediente con miles de diligencias

En el balance presentado por la Fiscalía estatal se reportan alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil actuaciones periciales, mil 200 horas de videograbaciones analizadas, 120 audiencias y 72 extracciones de información.

Asimismo, se informó que 34 personas han sido detenidas y al menos 29 vinculadas a proceso. El avance general de la investigación fue estimado en 90 por ciento.

La Fiscalía también ha señalado que las líneas de investigación desarrolladas hasta ahora apuntan a un móvil relacionado con las acciones del exalcalde contra grupos delictivos y no a un crimen de carácter político.

Uruapan recuerda a Carlos Manzo

En el marco del primer aniversario, la actual alcaldesa Grecia Quiroz convocó a una movilización por la justicia y la paz, programada para este domingo 1 de noviembre.

La marcha partirá del monumento a Lázaro Cárdenas y avanzará hacia la Plaza Morelos, donde se contempla la develación de una estatua en memoria del exalcalde, precisamente en el lugar donde fue atacado.

La convocatoria incluye a familiares de personas desaparecidas, madres buscadoras, comerciantes, transportistas, productores, periodistas y distintos sectores de la sociedad.

A un año del asesinato que conmocionó a Michoacán, el expediente registra detenciones, procesos judiciales y una estructura de presunta participación identificada por las autoridades. Sin embargo, el avance del 90 por ciento todavía deja investigaciones por concluir y responsabilidades que deberán ser determinadas por los tribunales.