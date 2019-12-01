A jalones de greñas discuten dictamen en el Congreso de la Ciudad de México; hubo tiro PAN vs Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 13:49:46

Ciudad de México, 15 de diciembre del 2025.- La sesión del Congreso de la Ciudad de México fue suspendida este martes luego de que diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna en protesta por una modificación impulsada por Morena al dictamen que redefine el órgano local de transparencia, situación que terminó a golpes.

La bancada panista acusó a Morena de romper el acuerdo previo para que el nuevo organismo fuera de carácter tripartito, tras la desaparición del Instituto de Transparencia contemplado en la Constitución capitalina.

La inconformidad derivó rápidamente en un ambiente de tensión dentro del recinto legislativo, con gritos, empujones y jaloneos entre legisladores de distintas bancadas, lo cual terminó en una riña entre los legisladores que escaló hasta los golpes.

Ante la falta de condiciones para continuar con los trabajos legislativos, la presidencia del Congreso determinó cancelar la sesión.