A jalones de greñas discuten dictamen en el Congreso de la Ciudad de México; hubo tiro PAN vs Morena

A jalones de greñas discuten dictamen en el Congreso de la Ciudad de México; hubo tiro PAN vs Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 13:49:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 15 de diciembre del 2025.- La sesión del Congreso de la Ciudad de México fue suspendida este martes luego de que diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna en protesta por una modificación impulsada por Morena al dictamen que redefine el órgano local de transparencia, situación que terminó a golpes.

La bancada panista acusó a Morena de romper el acuerdo previo para que el nuevo organismo fuera de carácter tripartito, tras la desaparición del Instituto de Transparencia contemplado en la Constitución capitalina.

La inconformidad derivó rápidamente en un ambiente de tensión dentro del recinto legislativo, con gritos, empujones y jaloneos entre legisladores de distintas bancadas, lo cual terminó en una riña entre los legisladores que escaló hasta los golpes.

Ante la falta de condiciones para continuar con los trabajos legislativos, la presidencia del Congreso determinó cancelar la sesión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal
Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual
Más información de la categoria
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe
Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla
Comentarios