A 14 años de la tragedia, familiares de víctimas del Casino Royale pedirán la intervención de EEUU

Monterrey, Nuevo León, a 26 de agosto 2025.- Familiares de las víctimas del atentado en el Casino Royale, que se llevó a cabo hace 14 años en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por parte de un grupo delincuencial de Tamaulipas, informaron que entregarán un escrito ante el Gobierno de Estados Unidos para solicitar su intervención en el caso.

Lo anterior lo dieron a conocer los seres queridos de los afectados en el marco del 14 aniversario del ataque que cobró la vida de 52 personas en agosto del 2011, al descubrir que una de las víctimas era de nacionalidad estadounidense.

Samara Pérez Muñiz, vocera de los deudos, indicó que acudirán al Consulado en Monterrey de los Estados Unidos para entregar su petición por escrito.

“Lo que nosotros vamos a realizar es hacerle de su conocimiento (…) que este ciudadano americano que falleció en el ataque ahora que consideran que son delincuentes terroristas (los narcotraficantes) pues caiga todo el peso de la ley sobre ellos”, mencionó.

En ese sentido, añadió que desean que a los criminales que perpetraron el ataque contra el Casino Royale se les de el mismo trato que a narcotraficantes como “el Z-40” y “el Z-42“, fundadores del grupo de los Zetas, organización que se adjudicó el atentado.

Vimos que con las personas como ‘el Z-40’ y ‘el Z-42’ que ya están siendo juzgados en EE.UU., pues es muy diferente, aquí en México todos los indiciados siguen amparados, sentenciados sí, pero amparados todos”, dijo la vocera Pérez Muñiz.

Cabe recordar que, el ataque al Casino Royale se registró cuando un grupo de integrantes de los Zetas ingresó al inmueble y, tras rociar de gasolina la entrada, le prendieron fuego porque el dueño del inmueble se negó a pagar una “cuota” al grupo criminal.