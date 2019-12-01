Zelensky propone extender alto el fuego más allá de Pascua y pide respuesta de Rusia

Zelensky propone extender alto el fuego más allá de Pascua y pide respuesta de Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 17:18:21
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Kiev, Ucrania, 11 de abril de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planteó la posibilidad de extender un alto el fuego más allá de las celebraciones de Pascua y aseguró que su gobierno ya transmitió esta propuesta a Rusia.

A través de un mensaje, el mandatario ucraniano señaló que la festividad debería desarrollarse en un ambiente de seguridad y paz, por lo que consideró apropiado prolongar una eventual tregua. “La Pascua debería ser un tiempo de seguridad y paz. Sería correcto que un alto el fuego se prolongara más allá de la festividad”, expresó.

Zelensky advirtió que, en caso de que Moscú rechace la propuesta, quedará evidenciado ante la comunidad internacional quién opta por continuar el conflicto. “Si Rusia una vez más elige la guerra sobre la paz, volverá a mostrar al mundo, y en particular a Estados Unidos, quién representa verdaderamente qué”, afirmó.

El presidente ucraniano agregó que su país responderá en función de la decisión rusa. “Ucrania actuará de manera simétrica”, concluyó.

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