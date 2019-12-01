Zelensky plantea reforzar seguridad europea con nuevos países ante posible retiro de EE.UU. de la OTAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 22:30:30

Kiev, Ucrania, 11 de abril de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que, si Estados Unidos decide retirarse de la OTAN, la seguridad de Europa dependería únicamente de la Unión Europea, la cual consideró que necesitaría ampliarse para garantizar su defensa.

El mandatario propuso integrar a Reino Unido, Ucrania, Turquía y Noruega en un esquema de seguridad más amplio, al considerar que estos países fortalecerían la capacidad militar del continente. Según afirmó, la cooperación entre estas naciones permitiría reforzar el control marítimo, la defensa aérea y las fuerzas terrestres europeas.

Zelensky sostuvo que la propuesta no tiene un carácter ofensivo, sino preventivo, ante el crecimiento militar de Rusia. En ese sentido, mencionó que Moscú planea contar con un ejército de hasta 2.5 millones de efectivos para 2030, lo que, dijo, obliga a Europa a replantear su estrategia de seguridad.

Asimismo, indicó que, aunque existen diferencias políticas y económicas entre los países mencionados, estas podrían resolverse si se prioriza la seguridad del continente. “La seguridad viene primero, la economía después”, señaló.