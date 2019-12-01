Zelenski adelanta reunión con Trump en Asamblea General de la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 12:18:16

Kiev, Ucrania, a 20 de septiembre 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará a partir del 22 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

Cabe señalar que el anuncio del mandatario ucraniano se da luego de que Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos contra su territorio, al utilizar 40 misiles y 580 drones, con los que mató a por lo menos tres civiles y dejó decenas de heridos.

Como respuesta, Kiev lanzó un ataque con drones y mató a cuatro personas en la región rusa de Samara, a 800 km del frente, afirmó el gobernador local.

Además, el jefe del Estado ucraniano reiteró que está preparado para sostener una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya sea solamente entre ellos o con la presencia del mandatario de EEUU, Donald Trump.

Por otra parte, Zelenski dijo que si no hay un alto al fuego pronto espera que se le apliquen más sanciones a Moscú.