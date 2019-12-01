"Ya lo verán", dice Trump sobre sus métodos para tomar el control de Groenlandia

"Ya lo verán", dice Trump sobre sus métodos para tomar el control de Groenlandia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:20:41
Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar” para que su país tome el control de Groenlandia, a lo que respondió “ya lo verán”.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense reiteró que castigará con aranceles a los ocho países que enviaron tropas a la isla más grande del mundo.

Además, al ser cuestionado sobre los sondeos que muestran que la gran mayoría de la población groenlandesa muestra su rechazo a formar parte de la Unión Americana, el líder republicano consideró que cambiarán de opinión una vez que hable con las autoridades del territorio.

“Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados”, aseguró el jefe de Estado.

De igual forma, le quitó importancia a las posibles represalias comerciales que podrían tomar las potencias europeas.

“Miren, ellos lo quieren (el acuerdo). Necesitan mucho ese acuerdo con nosotros. De verdad que sí. Lucharon mucho para conseguirlo, así que lo dudo, pero ya veremos qué pasa”, comentó el presidente Trump.

