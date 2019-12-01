Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 10:20:29

Shenzhen, China, a 19 de noviembre 2026.- Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladímir Putin, fijaron su postura en contra de la posibilidad de un conflicto bélico nuclear a nivel global, durante una reunión en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En ese sentido, los tres líderes aseguraron que una guerra nuclear “no se puede ganar”, por lo que lanzaron llamados para evitar un evento de esa índole.

De acuerdo con un comunicado conjunto, los gobernantes de las potencias nucleares coincidieron en: “Su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

Además, acordaron aumentar la producción de petróleo y pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que “no abuse” de sus poderes.

Igualmente, los jefes de Estado calificaron de “histórica” la reunión trilateral que celebraron en la megalópolis china de Shenzhen.