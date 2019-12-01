Vuelven a aplazar audiencia de sentencia para Ovidio Guzmán

Vuelven a aplazar audiencia de sentencia para Ovidio Guzmán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 11:50:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 18 de julio 2026.- Sharon Johnson Coleman,  jueza titular de la Corte Federal de Chicago decidió aplazar de nueva cuenta, la audiencia para definir la sentencia de Ovidio Guzmán, alías “El Ratón”, líder de una célula criminal de Sinaloa.

Cabe recordar que previo al nuevo aplazamiento, se tenía previsto que el hijo de Joaquín Guzmán Loera se presentará en el tribunal el próximo 27 de julio.

Sin embargo, la togada resolvió que el líder de “Los Chapitos” tendrá que esperar hasta el próximo 28 de octubre.

“El Ratón” fue detenido en enero de 2023 en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos ocho meses después.

En la Unión Americana fue acusado de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado.

El hijo de “El Chapo” se declaró culpable de dos delitos de empresa criminal y dos de conspiración para el tráfico de drogas. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Suman 8 detenidos por red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo; hay otros 17 sospechosos
Hallan cadáver en la Santos Degollado, de Celaya, Guanajuato
Identifican a motociclista que perdió la vida en la Hermanos López Rayón, en Morelia
Detienen al líder del Consejo Indígena de Guerrero por homicidio
Más información de la categoria
Dan 3 años de cárcel a adolescente asesino de dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán; deberá pagar 3 millones como reparación 
Michoacán: Buscan sancionar a críticos del Gobierno de Apatzingán por difundir en redes agresión a regidora por funcionario de la alcaldesa Fanny Arreola
Jueves violento vivió Michoacán; 11 homicidios, tres mutilados
Alcaldes respaldan desaparición de policías municipales en Michoacán, asegura Segob
Comentarios