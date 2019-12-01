Vuelven a aplazar audiencia de sentencia para Ovidio Guzmán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 11:50:16

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 18 de julio 2026.- Sharon Johnson Coleman, jueza titular de la Corte Federal de Chicago decidió aplazar de nueva cuenta, la audiencia para definir la sentencia de Ovidio Guzmán, alías “El Ratón”, líder de una célula criminal de Sinaloa.

Cabe recordar que previo al nuevo aplazamiento, se tenía previsto que el hijo de Joaquín Guzmán Loera se presentará en el tribunal el próximo 27 de julio.

Sin embargo, la togada resolvió que el líder de “Los Chapitos” tendrá que esperar hasta el próximo 28 de octubre.

“El Ratón” fue detenido en enero de 2023 en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos ocho meses después.

En la Unión Americana fue acusado de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado.

El hijo de “El Chapo” se declaró culpable de dos delitos de empresa criminal y dos de conspiración para el tráfico de drogas.