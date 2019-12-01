Volodímir Zelenski rechaza reunirse con Putin en Moscú o Kiev y descarta una llamada telefónica

Volodímir Zelenski rechaza reunirse con Putin en Moscú o Kiev y descarta una llamada telefónica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 21:37:33
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Berlín, Alemania, 3 de noviembre de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó este martes la posibilidad de hablar por teléfono con el mandatario ruso, Vladímir Putin, así como reunirse con él en Moscú o recibirlo en Kiev, al considerar que estas propuestas no ayudarían a poner fin a la guerra.

Durante una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, Zelenski explicó que no tendría sentido invitar a Putin a la capital ucraniana, pues considera que no aceptaría la invitación. También descartó viajar a Moscú, al recordar que Rusia inició la invasión de Ucrania en 2022.

El mandatario señaló que este tipo de propuestas serían una falta de respeto para las personas que esperan que la guerra termine. Sobre una posible llamada telefónica, dijo que Rusia podría utilizarla como una oportunidad para evitar futuras reuniones y conversaciones entre ambos gobiernos.

Zelenski insistió en que no basta con intercambiar declaraciones sobre el conflicto, sino que es necesario que ambos países se sienten a negociar y propongan acciones concretas para terminar con los enfrentamientos.

La reunión entre Zelenski y Merz se realizó este martes en Berlín, antes del encuentro que representantes de Ucrania y Rusia tienen previsto celebrar la próxima semana en Abu Dabi, con la mediación de Estados Unidos.  

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