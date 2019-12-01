Volodímir Zelenski cuestiona decisión de Trump de frenar sanciones contra Rusia

Volodímir Zelenski cuestiona decisión de Trump de frenar sanciones contra Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 16:25:32
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Kiev, Ucrania, 17 de octubre de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su inconformidad luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, firmara una orden para suspender temporalmente la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia.

Zelenski señaló que la decisión llega después de un fuerte ataque ruso contra el sector energético de Ucrania. A través de redes sociales, advirtió que reducir la presión económica sobre Moscú podría alentar al presidente ruso, Vladímir Putin, a continuar con los ataques.

La medida de Trump afecta a una ley conocida como Ley Lindsey Graham, que busca aumentar las sanciones contra Rusia y limitar los recursos económicos que utiliza para financiar la guerra. La iniciativa lleva el nombre de un senador republicano que defendió el apoyo estadounidense a Ucrania.

Ante esta situación, Zelenski pidió que la ley se aplique y aseguró que podría ayudar a frenar la ofensiva rusa. También destacó la importancia de que más personas respalden las medidas para aumentar la presión sobre Moscú.

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