Victoria demócrata abre la puerta a investigación contra Infantino por sus vínculos con Trump

Victoria demócrata abre la puerta a investigación contra Infantino por sus vínculos con Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 18:49:58
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Washington, Estados Unidos, a 4 de noviembre de 2026.- La relación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense Donald Trump podría convertirse en un nuevo problema para el organismo rector del futbol mundial, luego de que la victoria demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos fortaleciera la posibilidad de que el Congreso cite al dirigente deportivo para que explique sus acercamientos con la administración republicana.

Con el nuevo escenario político, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes tendría mayores facultades para exigir la comparecencia de Infantino y solicitar información sobre distintos acuerdos y decisiones relacionadas con la FIFA y el gobierno estadounidense.

Desde julio pasado, legisladores demócratas mantienen abierta una investigación sobre lo que consideran una estrategia de acercamiento del organismo futbolístico hacia Trump, con el propósito de obtener su respaldo y favorecer sus intereses comerciales.

Entre los asuntos que buscan esclarecer se encuentran la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al presidente estadounidense, así como las propuestas comerciales y las transacciones financieras relacionadas con la organización deportiva.

Los demócratas han considerado insuficiente la colaboración de la FIFA para entregar documentación sobre estos temas, por lo que el resultado electoral podría darles herramientas para profundizar las indagatorias y exigir explicaciones directamente a su presidente.

El caso representa un nuevo frente de cuestionamientos para Infantino, cuya cercanía con Trump ha generado críticas sobre la independencia y neutralidad política que debe mantener la máxima institución del futbol internacional.

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