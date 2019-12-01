Vicepresidenta de Venezuela ofrece a EEUU trabajar en "una agenda de cooperación"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:02:45
Caracas, Venezuela, a 5 de enero 2026.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció al gobierno de Estados Unidos, el trabajar conjuntamente en una “agenda de cooperación”, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Extendemos la invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló la funcionaria venezolana.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió.

Cabe señalar que las palabras de Rodríguez fueron dadas a conocer en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.

Horas después, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta asumiera el cargo de presidenta encargada, tras la captura del mandatario venezolano.

