Venezuela y Perú acuerdan avanzar en mecanismos para el retorno de migrantes

Venezuela y Perú acuerdan avanzar en mecanismos para el retorno de migrantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 22:17:43
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Caracas, Venezuela, a 15 de octubre de 2026.- La coordinación para el retorno de ciudadanos venezolanos desde Perú tomó relevancia tras una conversación telefónica entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la mandataria peruana, Keiko Fujimori, en la que abordaron medidas de cooperación migratoria y la posibilidad de realizar traslados aéreos de manera segura.

Rodríguez planteó reforzar el programa gubernamental Vuelta a la Patria, mediante el cual se busca facilitar el regreso de venezolanos que se encuentran en el extranjero. Además, expresó sus buenos deseos a Fujimori por su gestión al frente del Gobierno peruano.

Por su parte, Fujimori informó que ambos países trabajan en la coordinación de protocolos para expulsar por vía aérea a ciudadanos venezolanos que permanezcan en Perú sin documentación regular. Precisó que las cancillerías de ambas naciones ya participan en las gestiones para que los procedimientos se desarrollen de forma ordenada y segura.

El acercamiento ocurre luego de que Perú y Venezuela rompieran relaciones diplomáticas en julio de 2024, tras las controversias por las elecciones presidenciales venezolanas y el reconocimiento peruano a Edmundo González Urrutia como ganador de los comicios.

En julio de 2026, ambos gobiernos comenzaron un proceso progresivo para restablecer sus relaciones bilaterales, lo que abrió la puerta a nuevos contactos y acuerdos de cooperación, entre ellos los relacionados con la situación migratoria de los venezolanos en territorio peruano.

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