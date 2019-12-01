Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 21:50:18

Caracas, Venezuela, a 18 de noviembre de 2026.- Después de más de dos décadas de tensiones y distanciamiento en materia de defensa, Venezuela y Estados Unidos acordaron restablecer su cooperación militar, durante la visita que realizó este miércoles el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

El encuentro, realizado en el Palacio de Miraflores, permitió concretar un acuerdo que contempla fortalecer la capacitación de las fuerzas armadas venezolanas, mejorar su equipamiento y facilitar el acceso a nuevas tecnologías, además de impulsar el intercambio de inteligencia y acciones conjuntas en materia de seguridad.

Rodríguez calificó el acercamiento como un paso relevante para las relaciones bilaterales y sostuvo que la colaboración permitirá a Venezuela hacer frente a amenazas comunes. Por su parte, Hegseth manifestó el interés de Washington en profundizar los vínculos de defensa y trabajar conjuntamente para combatir a organizaciones criminales y el tráfico de drogas.

La reanudación de estos mecanismos de colaboración representa un cambio significativo en la relación entre ambos gobiernos, pues la cooperación técnico-militar se había interrumpido en 2005, durante la administración del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

La visita de Hegseth también marca un nuevo capítulo en los acercamientos entre Washington y Caracas, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y de los contactos establecidos entre funcionarios de la administración de Donald Trump y las autoridades venezolanas.

Aunque ambas partes destacaron los beneficios del acuerdo, hasta el momento no se han dado a conocer todos los detalles sobre su implementación ni los alcances específicos de los compromisos militares establecidos.