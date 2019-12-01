Venezuela se prepara “para la guerra”: militares ensayan comunicación ante una posible "invasión" de EU

Caracas, Venezuela, a 4 de octubre de 2025.- Las Fuerzas Armadas de Venezuela, realizaron este sábado ejercicios de comunicación y defensa ante un eventual conflicto bélico, en respuesta al “asedio” que el gobierno de Nicolás Maduro atribuye a Estados Unidos, tras el despliegue de buques y aviones estadounidenses en el mar Caribe desde agosto.

Durante las maniobras, militares venezolanos, milicianos y líderes comunitarios afines al chavismo practicaron estrategias para mantener la comunicación en caso de una invasión extranjera o de la eventual declaratoria de estado de excepción, que otorgaría poderes especiales al presidente.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que estas actividades forman parte de un plan de defensa nacional que se ejecuta cada sábado “en función de la progresividad de la amenaza militar” estadounidense. Por su parte, el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional, señaló que las tropas están listas para acatar cualquier orden de Maduro en caso de “una transición de la paz a un periodo de guerra”.

La televisión estatal transmitió imágenes de los ejercicios, en los que participaron autoridades quienes destacaron la necesidad de fortalecer una red de comunicación popular “por todos los medios posibles”, incluso de manera informal, para mantener el contacto en caso de emergencia.