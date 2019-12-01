Venezolano demanda a EEUU por deportarlo a cárcel salvadoreña; exige suma millonaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 07:58:09

Miami, Florida, Estados Unidos, a 26 de marzo 2026.- Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, originario de Venezuela, demandó al gobierno de Estados Unidos por un millón 300 mil dólares, al alegar daños y perjuicios por ser deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, según informó The Miami Herald.

En el recurso legal, el ciudadano venezolano asegura que el Gobierno del presidente Donald Trump le negó sistemáticamente su derecho al debido proceso, lo identificaron erróneamente como miembro de una pandilla y lo enviaron ilegalmente a una prisión extranjera.

Además, según el rotativo, el demandante señaló que su intención con la demanda no es regresar a Estados Unidos, sino que simplemente busca limpiar su nombre.

“Pero sí quiero limpiar mi nombre; quiero demostrar quién soy y explicar lo que me sucedió. Cuando la gente te señala con el dedo, resulta muy difícil”, agregó el inconforme.

Cabe señalar que León Rengel fue uno de los varios cientos de hombres venezolanos deportados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde permanecieron incomunicados, tras ser señalados como criminales “extremadamente peligrosos”

“Lo que les ocurrió a los venezolanos enviados al Cecot podría sucederle a cualquiera, a cualquier migrante en este país”, subrayó a The Miami Herald.

El sudamericano fue enviado de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros en julio de 2025 pactado por la Administración Trump y el entonces Gobierno de Nicolás Maduro.