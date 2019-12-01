Vaticano desmiente visita del papa León XIV a la Basílica de Guadalupe

Vaticano desmiente visita del papa León XIV a la Basílica de Guadalupe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 17:19:19
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Roma, Italia, a 4 de noviembre de 2026.- La posibilidad de que el papa León XIV visite México y acuda a la Basílica de Guadalupe generó expectativas entre la comunidad católica; sin embargo, el Vaticano aclaró que no existe una visita confirmada del pontífice al país, luego de que una declaración sobre una posisble visita.

La precisión fue realizada por Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, quien explicó que el encuentro mencionado corresponde a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio de Casavalle, en Montevideo, Uruguay, y no al santuario del Tepeyac, en la Ciudad de México.

El papa tiene previsto visitar ese recinto el próximo 7 de noviembre, como parte de su gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre.

Aunque México no figura en ese recorrido, León XIV ha expresado anteriormente su interés por conocer la Basílica de Guadalupe, uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.

Hasta ahora, la Santa Sede no ha anunciado una fecha ni un itinerario para una eventual visita del pontífice a territorio mexicano.

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