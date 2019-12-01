Van 887 mexicanos evacuados de Medio Oriente: SRE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:18:34

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, se ha logrado la evacuación de 887 mexicanos que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que la reanudación de los vuelos comerciales se lleva a cabo de manera gradual, conforme cada país determina la reapertura de sus espacios aéreos basándose en valoraciones de seguridad.

En lo que corresponde a la Embajada de México en la República Islámica, la sede diplomática informó que operará temporalmente desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación mexicana en Bakú.

El resto de las embajadas en Medio Oriente se mantienen en alerta permanente. Su labor actual se concentra en:

Mantener contacto con las autoridades locales y mexicanos.

Ofrecer asistencia para quienes deseen abandonar la zona, identificando las rutas terrestres más seguras disponibles.

La Cancillería recordó que los números de contacto de las embajadas en el Medio Oriente están disponibles para cualquier solicitud de asistencia o protección consular.