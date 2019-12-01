Utah pedirá la pena máxima para presunto homicida de Charlie Kirk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:40:43

Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, a 16 de septiembre 2025.- La Fiscalía de Utah anunció que pedirá la pena máxima para Tyler Robinson, presunto homicida del influencer conservador, Charlie Kirk.

Lo anterior lo dio a conocer el fiscal general del estado, Jeff Gray, quien explicó que al sospechoso de 22 años, se le imputó el delito de asesinato con agravantes “por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros”.

De igual forma, el presunto asesino está acusado de disparar un arma de fuego y causarle lesiones corporales graves; de igual forma el servidor público añadió que la entidad “alega además factores agravantes” para estos dos presuntos delitos “porque se cree que el acusado atacó a Charlie Kirk basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes que presenciarían el homicidio”.

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

Al igual que otros dos cargos por manipulación de testigos por ordenar a la persona que vivía con él que borrara sus mensajes incriminatorios y por ordenar a esta persona que guardara silencio si la policía lo interrogaba.

Por último, se le acusa de la comisión de un delito violento en presencia de un menor por matar a Kirk a sabiendas de que había menores presentes en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) el pasado 10 de septiembre.