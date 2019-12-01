Un bombardeo ruso deja al menos 18 personas sin vida en Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 16:36:31

Kiev, Ucrania, 2 de noviembre de 2026.- Al menos 18 personas perdieron la vida luego de un bombardeo por parte de Rusia contra una zona donde habitantes de Komishuvaja, en la región ucraniana de Zaporiyia, acudían a recibir apoyo humanitario.

De acuerdo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el ataque ocurrió este lunes y alcanzó una escuela utilizada para entregar ayuda a la población.

Según el mandatario, las fuerzas rusas lanzaron cerca de diez bombas sobre el lugar. Algunas también cayeron en un refugio donde varias personas intentaban protegerse de las explosiones.

Después del ataque, los equipos de emergencia comenzaron las labores para buscar sobrevivientes y determinar si había más víctimas. Al momento del primer reporte de Zelenski, los trabajos continuaban en la zona.

El presidente ucraniano señaló que la escuela era un punto de distribución de ayuda al que los habitantes acudían cada semana, pese a la cercanía con el frente de combate. Por ese motivo, acusó a Rusia de atacar un sitio donde sabía que se reunían civiles.

Zelenski también cuestionó las intenciones del gobierno ruso de avanzar hacia una solución al conflicto. Como referencia, mencionó la reciente tregua de seis días acordada en la región de Jersón para permitir la evacuación de civiles, la cual terminó el domingo.

Luego del bombardeo, el mandatario pidió a la comunidad internacional tomar medidas firmes contra Rusia y advirtió que lo ocurrido representa un nuevo obstáculo para alcanzar la paz.