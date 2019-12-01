UE promete tener una "respuesta firme" ante amenazas de Trump sobre Groenlandia

UE promete tener una "respuesta firme" ante amenazas de Trump sobre Groenlandia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 11:47:12
Bruselas, Bélgica, a 20 de enero 2026.- La Unión Europea (UE9, prometió responder de manera “firme” a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la anexión de Groenlandia.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que consideran "al pueblo estadounidense no solo como aliados, sino como amigos”.

No obstante, la titular del órgano ejecutivo europeo consideró que una caída en la relación bilateral solo beneficiaría a sus adversarios.

“Arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico", expresó la política belga-alemana.

Por su parte, Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se comprometió a mediar la situación entre EEUU y la UE en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

