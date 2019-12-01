UE destina 700 mil euros para damnificados por las lluvias en México

UE destina 700 mil euros para damnificados por las lluvias en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 13:57:26
Bruselas, Bélgica, a 31 de octubre 2025.- La Unión Europea (UE), anunció que destinará 700 mil euros para asistir a unas 150 mil personas afectadas por las intensas lluvias que sufrieron cinco estados de México durante los primeros días de octubre.

A través de un comunicado de la  delegación mexicana de la Unión Europea, se informó que con ese dinero se financiará “el acceso a agua potable y servicios de saneamiento, la asistencia sanitaria y la distribución de efectivo para personas que han perdido sus medios de subsistencia”.

De igual forma, se indicó que dichos fondos se emplearán en ofrecer servicios educativos para los niños y adolescentes afectados por el cierre de escuelas.

Cabe señalar que, pocos días después de los estragos ocasionaos por las fuertes precipitaciones, la UE activó el servicio satelital Copernicus para producir mapas con el objetivo de apoyar la respuesta de emergencia y la evaluación de daños.

Se dio a conocer que los 700 mil euros se suman a los más de 28 millones de euros destinados en ayuda humanitaria y preparación para desastres en México y América Central en el año actual.

