Ucrania reanuda ataques contra instalaciones energéticas rusas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 21:47:11

Kiev, Ucrania, 15 de octubre de 2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que su país reanudó los ataques contra instalaciones energéticas de Rusia, con lo que dio por terminado el acuerdo informal para detener este tipo de acciones, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En una entrevista con el diario Financial Times, durante su visita al Reino Unido, Zelenski aseguró que la pausa en los ataques había terminado luego de que Rusia continuara bombardeando instalaciones energéticas ucranianas, lo que dejó a cientos de miles de personas sin electricidad.

El mandatario también criticó la reducción del apoyo de Estados Unidos, especialmente por las limitaciones en el intercambio de información de inteligencia y los problemas que enfrentaron las fuerzas ucranianas para utilizar el sistema satelital Starlink.

Zelenski señaló que estaría dispuesto a detener nuevamente los ataques contra instalaciones rusas si Washington proporciona más sistemas de defensa aérea, incluidos misiles interceptores Patriot, para proteger a la población de Ucrania.

Por su parte, Elon Musk negó que su empresa Starlink fuera responsable de los problemas registrados con el servicio utilizado por las fuerzas ucranianas.

Las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, relacionadas con Rusia, entre el levantamiento de sanciones al petróleo ruso y la compra de grandes cantidades de diésel de ese país, han generado diversas críticas entre algunos aliados europeos. La primera ministra italiana Giorgia Meloni, advirtió que podrían prolongar la guerra en lugar de contribuir a una solución.