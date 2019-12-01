Trump vuelve a atacar a la prensa, llama "repugnante" a un reportero de Reuters

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 10:48:08

Prince George, Maryland, Estados Unidos, a 30 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó por su apariencia física a un reportero de la agencia Reuters, a quien llamó “repugnante”.

“Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible”, le dijo el mandatario estadounidense al periodista durante una ronda de preguntas en la base Andrews, ubicada en Maryland.

Lo anterior, luego de que el trabajador de la comunicación le preguntó al líder republicano si la cancelación de su aparición en un mitin político en Salina, Kansas, para apoyar al candidato de su partido Roger Marshall, se debía a su estado de salud.

“Me siento perfecto”, mencionó el jefe de Estado, quien agregó que no consideraba necesario acudir al evento porque su copartidario “lo está haciendo muy bien”.

Cabe señalar que en el último mes, el presidente Trump ha asistido de manera presencial o ha participado de manera remota en múltiples mítines y encuentros políticos republicanos, de cara a la elección intermedia del próximo 3 de noviembre.