Trump utiliza cárceles locales para retener a migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 11:14:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de agosto 2025.- El gobierno de Donald Trump utiliza al menos 150 cárceles locales para retener a migrantes.

Lo anterior, ante un aumento del 49 por ciento en la cifra de extranjeros que son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde que comenzó su presidencia en enero.

De acuerdo con información oficial, la dependencia federal tenía 55 mil 568 migrantes bajo custodia en la primera mitad de julio, casi 18 mil más que los 37 mil 317 de finales de enero.

Se dio a conocer que ICE recurre a cárceles de condados, prisiones federales, y nuevos centros de detención, como ‘Alligator Alcatraz’ en Florida.

Por lo anterior, la organización civil, Vera, determinó que la agencia migratoria tuvo en junio 436 sitios “activos”, que retuvieron al menos a una persona en el mes, un incremento del 7.13 por ciento frente a los 407 de enero, cuando comenzó la gestión de Trump, y 14.44 por ciento más que el mismo mes de 2024.