Cae objetivo prioritario y cuatro miembros de grupo criminal de Sinaloa, en Tijuana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 11:49:53
Tijuana, Baja California, a 7 de agosto 2025.- Personal de seguridad federal capturó en Tijuana, Baja California a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial de Sinaloa, entre ellos a un sujeto identificado como Alfonso “N”, quien es un objetivo prioritario de las autoridades desde el 2022.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que también fueron detenidos Juan David “N” y Lizeth “N”; Arturo Isaí “N”, alias Chila, y Rosa María “N”, todos ellos presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, al igual que el hombre conocido como "Cabo 13", mencionado anteriormente.

En un primer operativo, en un inmueble ubicado en la calle Hacienda San Bruno, en la colonia Hacienda los Laureles, fueron detenidos un hombre y a una mujer, además de que fueron asegurados 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con mariguana.

Al mismo tiempo, en la calle Privada el Aguacaliente, colonia Las Américas, agentes federales y estatales llevaron a cabo otra acción operativa donde detuvieron a tres personas, aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores de arma corta, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

Se dio a conocer que la operación fue llevada a cabo por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía de Baja California.

