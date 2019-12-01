Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:36:41

Ciudad de México, 7 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un encuentro que se llevará a cabo la próxima semana y en el que se podría sumar el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

“La próxima semana vemos al presidente de Guatemala (…) allá en el sureste”, declaró la mandataria mexicana desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina.

“Estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también”, agregó.

Cabe destacar que la jefa del Ejecutivo federal no precisó la fecha de la reunión ni tampoco los temas que abordará con Arévalo.