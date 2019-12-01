Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana

Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:36:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 7 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en un encuentro que se llevará a cabo la próxima semana y en el que se podría sumar el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

“La próxima semana vemos al presidente de Guatemala (…) allá en el sureste”, declaró la mandataria mexicana desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina.

“Estamos viendo todavía los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también a ver si nos juntamos con el primer ministro de Belice también”, agregó.

Cabe destacar que la jefa del Ejecutivo federal no precisó la fecha de la reunión ni tampoco los temas que abordará con Arévalo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Se impacta patrulla con vehículo particular en Veracruz; hay más de 5 personas lesionadas
Despliegan 600 elementos de seguridad en Cuautla tras homicidio de colaborador del alcalde
Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Servicio público implica sacrificios, incluso la vida: Jesús Mora, líder morenista en Michoacán
Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos
Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana
Comentarios